Gp Las Vegas, disastro nelle prove libere: la Ferrari di Sainz danneggiata da un tombino

Esordio da incubo per il nuovo tracciato cittadino di Las Vegas e per le monoposto che hanno preso parte alle prove libere. Dopo 9 minuti la Fp1 è stata sospesa per i gravi danni riportati da tre vetture, la Ferrari di Sainz, l’Alpine di Ocon e l’Alfa Romeo di Zhou. Lo spagnolo della Rossa è passato sopra un tombino che ha distrutto il fondo della sua Ferrari. I tecnici hanno ispezionato tutta la pista e verificato lo stato anche degli altri tombini. Intorno a quello “incriminato” è crollata una parte di asfalto, causando il suo sollevamento. «Questa situazione è semplicemente inaccettabile», ha detto il team Principal di Maranello Frederick Vasseur, «l’impatto ha danneggiato completamente la monoscocca, il motore, la batteria. Tutto questo è semplicemente inaccettabile». Vasseur ha anche escluso che Sainz possa prendere parte alle Fp2, che nel frattempo sono slittate di alcune ore. La monoposto dello spagnolo ha riportato danni al telaio, al motore, alla batteria e ad altre componenti.

