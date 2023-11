Mattia Santori (ex Sardine) contro il Forum del Turismo voluto da Santanchè: «Una passerella di ministri senza gli operatori del settore»

«Sembrava turismo, invece era uno scherzo». È gelido l’ex leader delle sardine Mattia Santori, oggi consigliere del Comune di Bologna con delega al turismo, nel commentare il Forum internazionale del Turismo italiano. La prima edizione dell’evento promosso dalla ministra Daniela Santanché è prevista per il 24 e 25 novembre a Baveno, sulla sponda piemontese del lago Maggiore. «Due settimane fa – ricostruisce Santori – arriva l’invito a tutti gli assessori al turismo delle principali regioni e città italiane, con un programma allettante». Il consigliere comunale cita una «location da paura» vista lago. Per la precisione un «hotel super lusso» e delle «cene di gala».

«Una passerella di ministri»

Ma, pubblicato il programma del forum, monta la rabbia di Santori: «Perché secondo la Santanché un forum sul turismo coincide con la passerella di tutti i ministri del Governo che vengono a intrattenerci per 24 ore. Nessun esperto in scaletta, né rappresentanti delle Regioni (che in Italia hanno la delega al turismo), né operatori del settore. Manca all’appello pure Enit, l’Agenzia Nazionale del Turismo». Sentenzia l’ex sardina: «Mai avrei pensato di rifiutare un invito ministeriale, ma il turismo è una cosa seria e la politica pure. Lunedì riferirò meglio in Consiglio comunale perché oggi ho comunicato che non parteciperò a questa farsa».

A cosa serve il forum del turismo

Il forum, ha reso noto Santanché presentando il programma, «è stato indetto per porre l’accento sulle potenzialità e trasversalità di un comparto che rappresenta, direttamente e indirettamente, il 13% del Pil nazionale». Alla due giorni saranno presenti la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che aprirà l’incontro seguita dal presidente del Senato Ignazio La Russa e quello della regione Piemonte Alberto Cirio. Successivamente il discorso della ministro Daniela Santanchè traccerà lo stato dell’arte del comparto e illustrerà le intenzioni del ministero.

Il governo al Forum del Turismo

Alla kermesse, moderata dai giornalisti Nicola Porro e Paolo Del Debbio saranno presenti anche gli assessori regionali con delega al turismo. oltre al ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, il ministro dello Sport e i Giovani Andrea Abodi, il ministro delle Disabilità Alessandra Locatelli e il ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. Al fianco dei ministri vi saranno i rappresentanti italiani ed esteri dell’imprenditoria del turismo, delle associazioni di settore e delle istituzioni culturali, si legge nel programma.

Leggi anche: