Usa, morta a 96 anni l’ex First Lady Rosalynn Carter. Il ricordo dell’ex presidente: «Sempre al mio fianco per 77 anni»

L’ex First Lady degli Stati Uniti Rosalynn Carter è morta oggi, domenica 19 novembre, all’età di 96 anni. Lo ha annunciato sui suoi canali social il Carter Center, l’ente di ricerca fondato nel 1982 dall’ex presidente Usa Jimmy Carter. «Sostenitrice appassionata della causa della salute mentale, dell’assistenza sanitaria e dei diritti delle donne, Rosalynn Carter è morta nella sua casa di Plains, in Georgia, in pace e con la sua famiglia al fianco», ha annunciato il centro. Ricordando poi come la donna sia stata sposata per 77 anni con l’ex presidente Carter, che ha oggi 99 anni. «Rosalynn è stata la mia partner alla pari in ogni cosa che ho fatto», ha detto l’ex presidente nel piangerne la scomparsa. «Mi ha fornito guida e incoraggiamento quando ne ho auto bisogno. Sino a che c’era lei al mondo, avevo sempre qualcuno che mi amava e mi sosteneva». Dall’unione tra i due sono nati quattro figli – Jack, Chip, Jeff, e Amy -, 11 nipoti e 14 pronipoti, uno dei quali è morto però nel 2015. La data delle esequie dell’ex First Lady sarà resa nota nei prossimi giorni.

Leggi anche: