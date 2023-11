Frosinone, si ubriaca a 11 anni con la sambuca e finisce in coma etilico: indagini su chi ha venduto l’alcol

Finisce in coma etilico dopo aver bevuto sambuca. Un ragazzino di 11 anni, originario di Isola Liri, nel Frusinate, è stato salvato dai medici dell’ospedale di Sora. È accaduto nella sera di sabato, sabato 18 novembre, quando un gruppo di amici, tutti ragazzini, nota – scrive il Corriere della Sera – che un loro coetaneo sta male, inciampa e cade a terra dopo aver bevuto 4 bicchieri di sambuca, uno dietro l’altro. «Abbiamo bevuto come spesso facciamo la sera. Non pensavamo di aver esagerato», hanno detto i giovani, che in quell’occasione hanno subito richiesto l’intervento del 118. All’ospedale i medici capiscono subito la gravità della situazione: il ragazzino è caduto in coma etilico. Finisce all’ospedale e durante la notte si riprende, ma resta sotto controllo. Intanto, le forze dell’ordine – che hanno interrogato gli amici del minorenne – stanno cercando il bar che ha venduto illegalmente l’alcol ai ragazzini. Sono diversi mesi che il Comune adotta provvedimenti per arginare la vendita di alcol nei locali pubblici per far fronte al crescente numero di ragazzini – soprattuto minorenni – che durante il week end raggiungono la “movida” di Isola Liri da tutta la Ciociaria.

