Alberto Scagni, aggredito in cella: sequestrato e torturato da due detenuti, è grave

Alberto Scagni, condannato per l’omicidio della sorella Alice a 24 anni e sei mesi, la scorsa notte è stato aggredito da altri due detenuti del carcere di Sanremo, che lo hanno sequestrato, picchiato e torturato per diverse ore. Il 43enne è stato portato nel pronto soccorso di un ospedale e si trova in condizioni critiche. Scagni era già stato picchiato alcune settimane fa nel carcere di Marassi, a Genova, e per questo era stato trasferito nella casa circondariale di Valle Armea. Nel comunicato dei sindacati di polizia Sappe e Uilpa i dettagli dell’aggressione. Due detenuti di origine magrebina lo avrebbero sorpreso nella sezione detenuti protetti «torturandolo fin quasi a ucciderlo». Gli aggressori, che hanno anche chiuso in un bagno un quarto detenuto minacciandolo e impedendogli di intervenire, «erano alterati dall’abuso di farmaci e alcolici preparati artigianalmente in cella macerando la frutta». Scagni è stato quindi ricoverato con lesioni e ferite da armi da taglio su tutto il corpo, e solo l’intervento degli agenti ha impedito che venisse ucciso nella cella. Per fermare le torture, gli agenti sono intervenuti con caschi e scudi e uno di loro ha rimediato due costole rotte e una prognosi di 21 giorni. Il pestaggio a Marassi era avvenuto per mano del compagno di cella di Scagni, che sui giornali aveva letto le motivazioni della sua detenzione.

