Fiamme sul traghetto per Genova, paura per i quasi 500 passeggeri a bordo

Sono divampate nella notte le fiamme a bordo del traghetto partito da Palermo e diretto a Genova. L’incendio è stato circoscritto alla zona delle ciminiere, quando la nave Gnv Excelsior si trovava a una ottantina di chilometri dal porto siciliano. I 493 passeggeri a bordo, tra i quali una scolaresca di Milano, sono stati fatti uscire dalle cabine per ragioni di sicurezza e sono stati condotti nel salone insieme agli 89 membri che compongono l’equipaggio. A causa dell’incendio il comandante ha dovuto spegnere i motori mentre venivano eseguite le operazioni di spegnimento. A quel punto un’altra nave della Gnv, la Splendid, ha raggiunto il traghetto in difficoltà, per consentire il trasbordo dei passeggeri. La manovra non è stata poi eseguita perché l’emergenza è rientrata. I soccorsi sono stati coordinati dalla sala operativa della capitaneria di porto di Palermo. La Excelsior è stata ferma alcune ore in mare, prima di riprendere la navigazione verso Napoli, per effettuare uno scalo intorno alle 17.30 di venerdì 24 novembre: qui verranno effettuati tutti i controlli del caso per capire se può proseguire il suo viaggio verso la destinazione originaria, Genova.

Leggi anche: