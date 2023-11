Non! Questa non è una foto con degli alberi innevati in Finlandia

Uno «spettacolo della natura» viene definito il fenomeno immortalato in una presunta foto di alberi innevati in Finlandia. Di naturale, però, l’immagine ha poco dato che è stata generata dall’intelligenza artificiale.

Per chi ha fretta

Circola la presunta foto di un filare di alberi innevati in Finlandia.

Sebbene sia spacciata per reale, l’immagine mostra numerosi segni tipici dell’AI.

L’errore più evidente è la striscia illuminata in mezzo al viale che “taglia” le ombre fino in fondo.

Analisi

Breve la descrizione dei post che diffondono la foto. In uno di essi (altri qui e qui) si legge:

Neve sugli alberi in Finlandia, spettacolare.

Gli errori dell’intelligenza artificiale

Spettacolare per quanto possa essere, è abbastanza evidente che l’immagine è stata generata dall’intelligenza artificiale. Lo si nota da alcuni elementi. Innanzitutto, le ombre non corrispondono esattamente agli alberi sulla sinistra del campo visivo. Si noti soprattutto la prima. In base all’orientamento delle luci, l’albero che genera l’ombra più vicina dovrebbe essere visibile, ma in realtà non lo è. Inoltre, non è chiaro cosa generi un’ombra così alta a metà del filare. Dopo il primo albero si vede anche un cumulo di neve molto strano, con una forma a vulcano molto ben definita e una demarcazione netta dal resto del manto nevoso difficilmente ottenibile nella realtà dove la base del cono sarebbe fusa al resto della neve. Infine, le parti più lontane dell’immagine risultano molto poco definite. Da metà filare in avanti gli alberi si fondono tra loro, e anche le piante sullo sfondo hanno dei contorni confusi.

L’errore più evidente è la striscia illuminata in mezzo al viale che “taglia” le ombre fino in fondo.

Circola da mesi

Della presunta foto non sono reperibili versioni in alta risoluzione, ma si può affermare che è in circolazione almeno da aprile del 2023, come dimostra questa pagina, dove l’immagine appare assieme ad altre in cui l’intervento dell’intelligenza artificiale è ancora più evidente. Vediamo qui sotto.

Conclusioni

Circola la presunta foto di un filare di alberi innevati in Finlandia. Sebbene sia spacciata per reale, l’immagine mostra numerosi segni tipici dell’AI. L’immagini quindi è generata dall’intelligenza artificiale.

