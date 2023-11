Quarto e ultimo giorno di tregua: Israele e Hamas trattano per un prolungamento del cessate il fuoco. Ma ci sono già problemi nella lista degli ostaggi di oggi

Oggi è il quarto e ultimo giorno di tregua tra Israele e Hamas. In giornata dovrebbero esser rilasciati 11 ostaggi finiti nella mani dell’organizzazione terroristica dal 7 ottobre scorso. Lo Stato israeliano ha già ricevuto una lista di nomi ma sono in corso intensi negoziati per modificare l’elenco. I funzionari – riferisce la testata Ynet – ritengono problematica la lista comunicata nella notte a Israele. Si lavora anche per una estensione di almeno ulteriori 24 ore del cessate il fuoco ma su questo versante la diplomazia sta già lavorando da giorni. Secondo quanto riporta il Wall Street Journal l’Egitto e il Qatar stanno mediando colloqui per estendere la tregua e ampliare l’elenco degli ostaggi includendo gli uomini anziani che, potrebbero essere rilasciati insieme a donne e bambini, seguiti dai resti degli israeliani uccisi. Hamas per ora, riferisce il quotidiano americano, ha rifiutato l’ipotesi del rilascio di uomini israeliani non anziani, anche se molti di loro sono solo civili. C’è però una speranza sul prolungamento della tregua: una fonte vicina ad Hamas ha detto all’Afp che il gruppo ha è favorevole ad una proroga «da due a quattro giorni». L’accordo per il cessate il fuoco, negoziato dal Qatar con il sostegno di Stati Uniti ed Egitto, ed entrato in vigore venerdì, prevede finora quattro giorni di tregua, il passaggio di aiuti umanitari a Gaza e il rilascio di 50 ostaggi, sugli oltre 200 ancora detenuti a Gaza e 150 prigionieri palestinesi detenuti in Israele. Secondo quanto riporta Al Jazeera Tel Aviv sta aspettando la risposta di Hamas sul possibile prolungamento della tregua per un ulteriore giorno in cambio del rilascio di altri 10 ostaggi.

Il problema di liberare altri ostaggi oltre l’accordo di Hamas: la loro localizzazione

Il problema della liberazione di ulteriori ostaggi sta tutto nelle parole del primo ministro del Qatar, lo sceicco Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani, che ha dichiarato al Financial Times che Hamas per estendere il cessate il fuoco temporaneo deve localizzare decine di ostaggi, tra cui donne e bambini, trattenuti da altri civili e fazioni nella Striscia di Gaza. Questo perché, secondo quanto riferisce Al-Thani ci sono sequestrati sì, ma non nelle dirette mani di Hamas. Nel grande scacchiere della diplomazia si inserisce inoltre anche la Cina. Il capo della diplomazia cinese Wang Yi sarà a New York in settimana per tenere una riunione del Consiglio di sicurezza dell’Onu sul conflitto. «Come presidenza di turno del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la Cina terrà il 29 novembre un incontro ad alto livello sulla questione israelo-palestinese», ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Wang Wenbin, aggiungendo che il ministro degli Esteri cinese sarà anche a capo dell’evento. Oggi il premier israeliano Benyamin Netanyahu incontra anche il miliardario Elon Musk, appena atterrato a Tel Aviv.

(in copertina Hila Rotem Shosha tra gli ostaggi liberati nelle braccia del padre a Tel Aviv, 26 novembre 2023. Foto ANSA/Israel Defense Force)

