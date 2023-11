Israele: «Nella notte rilasciati 33 prigionieri palestinesi». Attesa per la visita di Blinken

Durante la notte, 33 prigionieri palestinesi sono stati rilasciati secondo i termini dell’accordo: questo è quello che ha dichiarato l’autorità carceraria israeliana. Questo fa salire il bilancio dei detenuti liberati da Israele, durante la pausa iniziale di quattro giorni dei combattimenti, a 150. Nel corso della settimana appena iniziata si attende la visita di Antony Blinken in Israele e Cisgiordania, dopo aver partecipato al summit della Nato in Belgio e a quello dell’Osce in Macedonia del Nord. La notizia era stata dapprima data da un funzionario di Bruxelles, e poi confermata dal dipartimento di Stato americano. «In Israele e in Cisgiordania – si legge in una nota del portavoce del dipartimento Usa – Blinken discuterà del diritto di Israele a difendersi in linea con il diritto umanitario internazionale, nonché dei continui sforzi per garantire il rilascio degli ostaggi, proteggere i civili durante le operazioni israeliane a Gaza e accelerare gli aiuti umanitari».

Nel frattempo, secondo quanto dichiarato dal Pentagono, il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin ha avuto un confronto con il suo omologo israeliano Yoav Gallant, per avere un «aggiornamento sul recupero degli ostaggi e sulla pausa operativa delle Forze di difesa israeliane a Gaza». Austin ha fornito un aggiornamento sull’assistenza di sicurezza degli Stati Uniti a Israele, e «ha ribadito che gli aiuti umanitari a Gaza devono aumentare e ha invitato gli attori statali e non statali a evitare di espandere il conflitto attuale».

