Continua la tregua tra Israele e Hamas, liberati dodici ostaggi ma non c’è il piccolo Kfir

Continua la tregua tra Israele e Hamas con il rilascio degli ostaggi del 7 ottobre in cambio della scarcerazione di detenuti palestinesi. Il protocollo è alla prima proroga di due giorni, e nonostante gli Usa e Qatar ed Egitto vogliano proseguire con questo iter Israele frena. Il cessate il fuoco, che ha permesso anche l’arrivo di ulteriori aiuti umanitari nella Striscia di Gaza, dovrebbe scadere giovedì all’alba. Sul quotidiano egiziano Al-Araby Al-Jadeed si parla già di un’intesa preliminare per estendere la tregua di altri due giorni, alle stesse condizioni. Secondo quanto riferisce Haaretz funzionari israeliani hanno parlato per ora di proposta esaminata, ma non confermata. La proroga – spiega la fonte al quotidiano israeliano – sarà possibile solo se Hamas sarà in grado di garantire il rilascio di dieci ostaggi al giorno. Intanto nella notte ci sono stati scontri tra truppe israeliane e militanti palestinesi a Jenin, in Cisgiordania. Secondo Al Jazeera l’Idf ha effettuato un blitz nel campo profughi di al-Askar, nella città di Nablus.

Kfir Bibas, il più piccolo degli ostaggi. Ha solo 10 mesi

Ieri tra i 12 ostaggi liberati non figura Kfir Bibas. Ha 9 mesi ed è stato preso da Hamas negli attacchi del 7 ottobre con la mamma e il fratellino Ariel, 5 anni. Il piccolo ha compiuto 10 mesi da prigioniero, la famiglia è stata passata dalle mani di Hamas a un altro gruppo di miliziani. Kfir è il più piccolo degli ostaggi attualmente a Gaza.

Leggi anche: