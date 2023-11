Cervinia addio. La storica località sciistica cambia nome: si chiamerà Le Breuil. Ma FdI annuncia battaglia: «Turismo danneggiato»

C’era una volta Cervinia. La celebre località turistica ai piedi del Cervino non sparirà certo dalle mappe della Val d’Aosta. Ma il suo nome sì. Il Comune di Valtournenche, in cui si trova la località sciistica, ha approvato infatti in via definitiva il cambio del nome: resterà semplicemente quello di Le Breuil. Un ritorno alle origini, considerato che quello francese predata la denominazione di Cervinia, creata ad hoc dal regime fascista nel corso della sua nota opera di «nazionalizzazione» della lingua, anche con riguardo ai luoghi geografici. È a quel periodo d’altra parte che risale il lancio del paesino come località sciistica, con l’apertura nel 1934 del comprensorio fondato dalla Società Anonima Cervino. Il recupero del nome Le Breuil, ricorda oggi l’Ansa, è stato deciso già lo scorso aprile dal Comune di Valtournenche. A settembre è arrivato l’ok della giunta regionale, e ora il presidente della Regione Valle d’Aosta, Renzo Testolin, ha firmato il relativo decreto. Presto si passerà dunque alla fase attuativa, con il cambio del nome del luogo sui cartelloni stradali dentro e nelle vicinanze del paese, così come sui documenti dei suoi 700 abitanti. Ma non tutti sono d’accordo. Tra chi si oppone alla scelta, il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia. «Esprimiamo vivo stupore e sgomento poiché il brand Cervinia è noto in Italia e nel mondo e un così drastico cambiamento, frutto evidente di un’ideologia fuori tempo, spazio e luogo non può che nuocere al settore turistico alberghiero e all’immagine di tutta la Valle d’Aosta», hanno dichiarato il coordinatore regionale di FdI Alberto Zucchi e il deputato Matteo Rosso.

