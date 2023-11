Chef Rubio condannato per un post contro Israele. Dovrà risarcire Linkiesta per 2700 euro

Il tribunale di Milano ha condannato chef Rubio a rimuovere un post contro Israele pubblicato sul proprio profilo X e a risarcire la testata Linkiesta per 2.700 euro. A rendere pubblica la decisione è lo stesso chef, all’anagrafe Gabriele Rubini, pubblicando la sentenza del giudice e commentando di rispettare il provvedimento del magistrato, anche se non condiviso. Nella sentenza il giudice Andrea Manlio Borrelli ordina a Rubini di «rimuovere immediatamente» un post in cui accusa Linkiesta di sionismo. «Un giorno – scriveva – dovrete rispondere del vostro supporto ai coloni terroristi ebrei». Non è la prima volta che l’ex conduttore incappa in questi casi. Durante il Giorno della Memoria, è stato denunciato insieme con altre 19 persone – tra cui medici e no-vax – per le ingiurie nei confronti della senatrice Liliana Segre.

Leggi anche: