Priverno, uomo ucciso in casa, ferita la compagna: al vaglio la posizione del figlio di lei

A Priverno in provincia di Latina un uomo è stato ucciso nella sua abitazione mentre la compagna, ferita, è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale San Camillo di Roma in eliambulanza. L’allarme è scattato intorno alle 6. A chiamare il 112 sono stati i vicini di casa della coppia. Sono in corso le indagini dei carabinieri. L’ipotesi di indagine è una lite in famiglia. L’agenzia di stampa Lapresse scrive che l’uomo morto è Germano Riccioni, 50 anni, compagno di Adele Colussi, 57. Il figlio della donna è stato fermato e la sua posizione è al vaglio degli inquirenti. L’uomo fermato è un giovane di circa 30 anni.

