Bologna, tra le nuove deleghe spunta l’«assessore agli umarell»: vigilerà i cantieri e parlerà con i cittadini

Nel rimpasto di deleghe della giunta comunale di Bologna ne spunta una inedita per la squadra del sindaco Matteo Lepore: è l’assessorato agli umarell, affidato all’ex 5 Stelle Massimo Bugani. In realtà, spiega Repubblica, non si tratta di una delega vera e propria ma di una licenza poetica che si è concesso il primo cittadino bolognese. «A Massimo Bugani diamo il monitoraggio dei cantieri, diciamo che sarà un po’ l’assessore agli umarell, nel senso che va benissimo se parlerà anche con loro», ha spiegato Lepore annunciando il rimpasto delle deleghe. Ex membro della cabina di regia di Rousseau, Bugani ha militato a lungo nel Movimento 5 stelle, salvo poi decidere di fare un passo indietro quando Giuseppe Conte non ha votato la fiducia al governo di Mario Draghi. Da lì, Bugani è prima approdato in Articolo Uno e poi nel Partito Democratico, dove alle ultime primarie ha appoggiato l’attuale segretaria Elly Schlein.

Secondo il sindaco Lepore, Bugani «sta lavorando bene e ha una buona capacità di tenere rapporti con la cittadinanza». Da qui, dunque, la decisione di affidargli la delega nuova di zecca alla Comunicazione e al monitoraggio dei quartieri. A fargli compagnia ci saranno gli umarell, il neologismo che nel 2021 è stato inserito nel dizionario Zanichelli e che descrive, come da definizione, «Un pensionato che si aggira, per lo più con le mani dietro alla schiena, presso i cantieri di lavoro, controllando, facendo domande, dando suggerimenti o criticando le attività che vi si svolgono». Il nuovo lavoro di Bugani sembra effettivamente molto simile a quello di un umarell. «Di cantieri ne abbiamo molti e siamo solo a un terzo di quelli che avremo da qui a metà mandato – ha spiegato il sindaco – quindi abbiamo bisogno di qualcuno che si occupi non solo dei lavori pubblici, cosa che continuerà a seguire l’assessore Simone Borsari, ma anche della comunicazione e della percezione dei cantieri».

Credits foto: Wikimedia Commons

Leggi anche: