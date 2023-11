Un altro giorno di tregua tra Israele e Hamas. Attentato a Gerusalemme, muore una ragazza

La tregua tra Israele e Hamas proseguirà per un altro giorno. Dopo le minacce reciproche delle ultime ore durante la notte i due contendenti hanno raggiunto un accordo per prorogare il cessate-il-fuoco oggi, 30 novembre. Si tratta del settimo giorno di tregua e la conferma è arrivata dall’Idf a pochi minuti dalla scadenza: « Alla luce degli sforzi dei mediatori per continuare il processo di rilascio degli ostaggi, la pausa operativa continuerà». In cambio Israele rilascerà altri prigionieri palestinesi. Anche Hamas ha confermato l’accordo «per prolungare la tregua per il settimo giorno». L’organizzazione radicale aveva affermato in precedenza che Israele aveva rifiutato di ricevere sette tra donne e bambini e i corpi di altri tre ostaggi in cambio dell’estensione della tregua. Entrambe le parti avevano annunciato di essere pronte a riprendere i combattimenti. Intanto una ragazze è morta in un attentato a Gerusalemme.

Cessate il fuoco e aiuti umanitari

Il ministero degli Affari esteri del Qatar ha affermato che la tregua a Gaza sarà prolungata per la giornata di oggi «alle stesse condizioni precedenti – che sono il cessate il fuoco e l’ingresso di aiuti umanitari – nel quadro della mediazione condivisa dallo Stato del Qatar con la Repubblica araba d’Egitto e gli Stati Uniti d’America». Intanto l’agenzia di stampa palestinese Wafa fa sapere che un 21enne è morto e sei sono rimasti feriti nella regione cisgiordana di Beitunia, vicino al carcere israeliano di Ofer. Il giovane sarebbe stato colpito al petto da un proiettile dell’esercito di Israele durante un raid in un quartiere della città. Da quel penitenziario a ovest di Ramallah vengono rilasciati i prigionieri palestinesi nell’ambito dell’accordo con Hamas.

Ahed Tamimi

Tra gli ostaggi rilasciati ieri c’è anche Ahed Tamimi, arrestata agli inizi di novembre per incitamento al terrorismo. Il suo nome era diventato celebre in tutto il mondo nel 2018, quando aveva preso a schiaffi due soldati israeliani. Tamimi si trovava in carcere perché accusata di aver scritto su Instagram un post in cui inneggiava alla strage di coloni israeliani in Cisgiordania: «Vi massacreremo e direte che ciò che vi ha fatto Hitler era uno scherzo. Berremo il vostro sangue dai vostri teschi». La famiglia Tamimi aveva sostenuto che non era stata Ahed a scrivere quel post. Che era stato invece scritto da uno dei tanti account fake che si sono appropriati dell’immagine della giovane pasionaria palestinese. Per lo schiafo ai soldati Tamimi venne condannata a otto mesi di reclusione e a 1.200 dollari di multa. Anche Amnesty International all’epoca chiese il suo rilascio.

L’attentato a Gerusalemme

Intanto una ragazza è morta e sette persone sono rimaste ferite in un attentato a Gerusalemme: due sono gravi. I media riferiscono di colpi di arma da fuoco sparati alla fermata del tram all’ingresso di Gerusalemme, sul boulevard Weizman. I due attentatori sono stati uccisi. L’autostrada 1 allo svincolo di Motsa è stata chiusa al traffico.

