Stop alla tregua, la guerra tra Israele e Hamas riprende: bombardamenti e scontri a Gaza

In nottata un razzo da Gaza intercettato dall’esercito. Scontri nella Striscia, in azione i carri armati

L’esercito di Israele annuncia la ripresa dei combattimenti contro Hamas. L’ulteriore proroga di un giorno della tregua di cui si parlava in nottata è saltata. Ed è quindi scaduto l’accordo provvisorio, cosa che comporta la ripresa delle ostilità. L’Idf fa anche sapere che un missile da Gaza è stato intercettato: «Hamas ha violato la tregua e ha sparato anche in territorio israeliano». Per questo motivo «le Forze di Difesa Israeliane hanno ripreso a combattere contro l’organizzazione terroristica nella Striscia di Gaza». Il ministero degli Interni di Gaza ha confermato che gli aerei di Israele hanno ricominciato a sorvolare la Striscia, mentre i loro veicoli hanno aperto il fuoco nel Nord-Ovest dell’enclave.

La ripresa delle ostilità

Nella notte il Wall Street Journal aveva fatto sapere che secondo alcuni funzionari egiziani la tregua sarebbe stata prorogata di altre 24 ore. Nel frattempo l’Idf aveva intercettato un razzo da Gaza, partito un’ora prima della scadenza della tregua. Sempre secondo il quotidiano Israele sta pianificando la caccia ai leader di Hamas in tutto il mondo dopo la fine dei bombardamenti a Gaza. Il primo ministro Benjamin Netanyahu avrebbe chiesto all’intelligence un piano per colpire i leader in Turchia, Qatar e altri paesi. Sulla falsariga della campagna degli Anni Settanta per i terroristi palestinesi coinvolti nel massacro delle Olimpiadi di Monaco.

Gli scontri

Al Jazeera fa sapere che sono in corso pesanti scontri tra gruppi di combattenti palestinesi e israeliani. Nella zona centrale della Striscia i carri armati israeliani stanno colpendo anche i campi profughi di Nuseirat e Bureij. L’agenzia di stampa Afp parla di colpi di artiglieria e attacchi aerei da parte dell’esercito israeliano.

