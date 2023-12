Gaza, trattative per la tregua naufragate: il Mossad lascia il Qatar. Macron: «Distruggere Hamas? Ci vorrebbero 10 anni»

Le trattative sulla tregua e la conseguente liberazione degli ostaggi israeliani nella mani di Hamas sono a «un punto morto». Per tale motivo il capo del Mossad, David Barnea, ha ordinato al suo staff di rientrare da Doha. «L’organizzazione terroristica Hamas – si legge in un comunicato ufficiale – non ha realizzato la propria parte dell’accordo, che includeva la liberazione di donne e bambini secondo una lista inoltrata e approvata da quella organizzazione». Nel frattempo, sono ripresi i raid delle forze di Tel Aviv su Gaza, per il secondo giorno consecutivo dopo la rottura dell’accordo. L’area di Khan Yunis, nel sud della Striscia, è stata bersaglio di intensi bombardamenti dal mare e dal cielo: l’aviazione – secondo fonti locali – avrebbe colpito diversi edifici della città, l’artiglieria ha sparato a ridosso del confine con Israele (nell’area di Karara), mentre la Marina ha attaccato obiettivi sul litorale della vicina Deir el-Ballah. Il portavoce militare ha dato ordine di evacuazione per gli abitanti delle zone interessate a Gaza: «Spingersi a sud verso le dune di Muwassi e la città di frontiera di Rafah».

Nuovi raid israeliani su Gaza

Il ministero della Sanità guidato da Hamas ha reso noto che quasi 200 persone sono state uccise da quando sono riprese le ostilità, portando il bilancio delle vittime palestinesi a 15.207 (il 70% delle quali donne e bambini, scrive Al Jazeera). «Quello che stiamo facendo ora è colpire obiettivi militari di Hamas in tutta la Striscia di Gaza», ha detto ai giornalisti il portavoce dell’Idf, Jonathan Conricus. L’esercito israeliano ha inoltre precisato oggi – sabato 2 dicembre – di aver «attaccato più di 400 obiettivi terroristici» nella Striscia dalla fine della pausa nei combattimenti con Hamas.

Msf accusa l’esercito israeliano di aver attaccato un convoglio della Ong

«Tutti gli elementi indicano l’esercito israeliano come responsabile dell’attacco a un convoglio di Medici senza Frontiere (Msf) a Gaza» e in cui «morirono due persone». A renderlo noto è la stessa Ong in un comunicato. «Il 18 novembre 2023 un convoglio di evacuazione di Medici Senza Frontiere (Msf) è stato attaccato a Gaza City. Due persone sono state uccise in quello che è apparso subito come un attacco deliberato contro mezzi di Msf con il simbolo dell’organizzazione ben riconoscibile. Entrambe le vittime erano familiari di membri dello staff di Msf, uno di loro era anche un volontario che supportava l’azione medica all’ospedale di Al Shifa. A distanza di due settimane, dopo aver raccolto le testimonianze del personale presente quel giorno nel convoglio, Msf – continua la nota – ritiene che tutti gli elementi indichino l’esercito israeliano come responsabile di questo attacco. Msf ha chiesto una spiegazione formale alle autorità israeliane, oltre a un’indagine indipendente per stabilire i fatti e le responsabilità».

Pressioni (e polemiche) dei partner internazionali

Nonostante la ripresa dei combattimenti, ancora nelle scorse ore gli Usa hanno fatto sapere che stanno lavorando con i partner regionali per ottenere un altro cessate il fuoco: «Continueremo a lavorare con Israele, Egitto e Qatar per ripristinare una tregua», ha detto ai giornalisti il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin. Perplesso sulla strategia israeliana dopo la ripresa delle ostilità si è detto invece da Dubai – ospite della Cop 28 – il presidente francese Emmanuel Macron. «La distruzione totale di Hamas? E che cos’è? Qualcuno pensa che sia possibile? Se è così, la guerra durerà dieci anni e non credo che nessuno sappia definire seriamente questo obiettivo. Quindi questo obiettivo deve essere chiarito», ha affondato il colpo Macron, aggiungendo che «la buona lotta contro il terrorismo non è un bombardamento sistematico e permanente».

Leggi anche: