«Se non mi giri una foto racconto quello che fai»: tre 30enni a processo a Frosinone, le 12 vittime hanno dai 13 anni in su

Tre 30enni sono a processo a Frosinone con l’accusa di revenge porn. Andrea La Penna, 31 anni, di Roma, Michael De Santis, 28 anni, di Ceccano, e Paolo Cerroni 32 anni, di Castro dei Volsci, sono accusati anche di estorsione, oltre che di diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite. L’udienza è fissata per il 22 dicembre. Quel giorno testimonierà la prima che li ha denunciati. Le prime foto, racconta oggi il Corriere della Sera, sono cominciate a girare tra ex fidanzati e amici della comitiva. «Niente di audace», secondo la difesa. Poi sono cominciati i ricatti. Fatti attraverso falsi profili su Telegram e Instagram: «So chi sei, conosco tuo fratello e i tuoi genitori. Se non mi giri una foto racconto quello che hai fatto». Gli imputati inviavano alle vittime, in totale 12 dai 13 anni in s, immagini di altre persone che a loro dire non avevano obbedito. E le ragazze cedevano. Dopo la denuncia del 2022 i carabinieri hanno scoperto nel pc di La Penna un archivio di foto osé. Erano tutte di amiche o di conoscenti della prima vittima. Una a una le altre ragazze hanno denunciato a loro volta. Saranno testimoni anche gli psicologi a cui le vittime si sono rivolte. Una ha detto di aver pensato al suicidio.

In copertina: immagine di repertorio

