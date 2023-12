Attentato a Parigi, l’aggressore avrebbe gridato “Allah akbar”. Un morto e un ferito

Si tratta di un 26enne francese nato in Francia, noto per il suo legame con l’Islam radicale e per problemi psicologici

Sabato sera, 2 dicembre verso le 21:30, un individuo ha aggredito dei passanti con un coltello vicino al Quai de Grenelle a Parigi. Una persona, con doppia cittadinanza filippina e tedesca, è deceduta. Secondo quanto dichiarato dal Ministro degli Interni, Gérald Darmanin, l’aggressore è stato arrestato. Secondo una fonte interna alla Polizia, l’uomo avrebbe gridato “Allah akbar” prima dell’attacco e dichiarato di «non tollerare la morte dei musulmani in tutto il mondo». Si tratterebbe di un 26enne di nome Armand R., descritto come francese e nato in Francia a Neuilly-sur-Seine, noto ai servizi di intelligence per il suo legame con l’Islam radicale e per problemi psicologici, secondo quanto riferito da una fonte della polizia a Le Figaro.

Un homme tué à Paris: Gérald Darmanin se rend sur place



➡ Le suspect a été interpellé, il est Français et né en France

➡ Il s'en prenait à des passants avec une arme blanche, aux abords de la tour Eiffel

➡ L'assaillant était fiché S et a crié "Allahou Akbar" pic.twitter.com/KmafdpLeDz

— BFMTV (@BFMTV) December 2, 2023

Foto di copertina tratta dal video di BFMTV.

