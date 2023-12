Alessandro Meluzzi operato d’urgenza, il malore per una sospetta ischemia cerebrale

È stato operato d’urgenza Alessandro Meluzzi, dopo un sospetto attacco ischemico secondo La Stampa nel pomeriggio di ieri 2 dicembre mentre si trovava nel suo studio a Rimini. Meluzzi avrebbe avuto un malore alle 15 circa, quando è stato allertato il 118. Trasportato all’ospedale riminese, è stato poi trasferito nella struttura ospedaliera di Cesena dove è stato sottoposto a un lungo intervento chirurgico. «Sono addolorata e preoccupata dalla notizia dell’ischemia che ha colpito il caro amico il prof. Alessandro Meluzzi – ha scritto su X l’eurodeputata Francesca Donato – Attendo con ansia notizia sul decorso post operatorio, pregando che superi al meglio questo difficile momento. Forza Alessandro!».

Chi è Alessandro Meluzzi

Laureato in medicina con specializzazione in psichiatria, Meluzzi ha militato nel partito Comunista e in quello Socialista. È stato parlamentare di Forza Italia nel 1994 da deputato alla Camera, e nel 1996 eletto al Senato. Ha fatto parte anche dell’Udeur e dei Verdi. Dal 2015 è diventato primate della Chiesa Ortodossa Italiana Autocefala – Antico Oriente, creata da lui stesso e non riconosciuta dai cristiani ortodossi della Sacra Arecidiocesi Ortodossa d’Italia e Malta. 68 anni, No vax convinto, era stato sospeso dall’ordine dei medici il 6 ottobre 2021 per inosservanza dell’obbligo vaccinale contro il Covid-19. Personaggio televisivo di lungo corso, Meluzzi deve la sua popolarità soprattutto in qualità di criminologo e opinionista su diversi casi di cronaca nera.

