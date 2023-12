Il ritorno di Vannacci: da domani sarà capo di Stato maggiore dell’Esercito. La Difesa conferma ma precisa: «Incarico burocratico, non operativo»

Il generale Roberto Vannacci, al centro di un polverone negli scorsi mesi per il suo libro Il mondo al contrario, avrà un nuovo incarico di vertice nell’Esercito. Dalla prossima settimana diventerà infatti capo di Stato maggiore delle forze operative terrestri. Vannacci si trasferirà a Roma già da domani, lunedì 4 dicembre. Poi, dopo una settimana di affiancamento all’attuale responsabile, assumerà le piene funzioni del nuovo incarico. Lo ha confermato lui stesso al Corriere della Sera, dopo che la notizia era stata anticipata dalla Gazzetta di Lucca. Dopo la pubblicazione (auto-prodotta) de Il mondo al contrario, pamphlet contenente una lunga serie di tesi omofobe, misogine e razziste, Vannacci era stato sollevato dall’incarico che ricopriva capo dell’Istituto geografico militare. Dalla fine di agosto era quindi «in licenza» a Viareggio, ma erano poi state negate le voci che volevano una procedura disciplinare interna al ministero della Difesa sul suo conto. Il generale, dunque, non poteva restare ancora a lungo “a spasso”.

In cosa consiste il nuovo incarico di Vannacci

La ricostruzione è confermata a Open da ambienti della Difesa. Un ufficiale generale – viene spiegato – non può non avere un incarico, e Vannacci è restato senza alcuno, a disposizione, per già oltre tre mesi. Ma in che consiste esattamente il nuovo ruolo che andrà a ricoprire? L’etichetta di capo di Stato maggiore delle forze terrestri non deve trarre in inganno: Vannacci sarà comandante solo dei capi ufficio e non avrà alcuna relazione di comando sulle forze operative terrestri dell’esercito, che dipendono dal Comandante e dal vice delle forze operative terrestri, cui riporterà lo stesso Vannacci. Un incarico di tipo burocratico, dunque, non operativo. Lo ha confermato ancora Vannacci al Corriere alla domanda se quella alle porte sia una promozione. «No, ma è una nomina adeguata al mio background. Sarò il capo di tutto lo staff e coadiuverò il comandante in capo che è attualmente il generale di corpo d’armata Salvatore Camporeale. Io sono un grado inferiore rispetto a lui in quanto generale di divisione. Io avrò alle mie dipendenze tre generali di brigata e tutta una serie di colonnelli». Secondo quanto riporta la Gazzetta di Lucca, nel dettaglio, il comando a cui è stato ora assegnato Vannacci «è una delle aree di vertice dell’Esercito italiano, è responsabile dell’indirizzo delle attività di approntamento e costituisce lo staff per il capo di stato maggiore esercito per le problematiche connesse alla generazione delle forze per le operazioni, l’addestramento, l’approntamento, la simulazione, la validazione/certificazione/standardizzazione delle G.U. e unità operative e le informazioni tattiche».

