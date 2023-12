Salvini esulta per la “promozione” di Vannacci. Crosetto lo corregge: «Ha un comandante e un vice»

Ieri il leader della Lega Matteo Salvini aveva salutato la nomina del generale Roberto Vannacci con un post di congratulazioni su Instagram. «Complimenti e buon lavoro al Generale Vannacci, leale e coraggioso servitore dell’Italia e degli italiani», ha scritto il leader della Lega come commento a una card in cui il generale, diventato noto per le polemiche legate al suo libro auto-pubblicato intitolato Il mondo al contrario, viene descritto come «capo di stato maggiore delle forze operative terrestri». Poche ore dopo tra i commenti al post è spuntato quello del ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha corretto così il ministro: «In realtà – scrive il ministro – è stato nominato capo di stato maggiore del comando operativo terrestre che ha un comandante e un vice comandante. Lui sarà il primo collaboratore del vice comandante».

