Rapina lo stesso supermercato più volte: all’ultima trova dentro la polizia. Arrestato – Il video

Ha derubato più volte lo stesso supermercato in zona San Siro, a Milano. E a nemmeno mezzo chilometro da casa. Alla fine, tornato sul luogo del delitto per rubare ancora, ha trovato la Polizia di Stato che lo ha arrestato in flagranza di reato. L’uomo, marocchino di 48 anni, finito in manette è accusato di rapina aggravata. Secondo quanto riporta Milano Today le attenzioni degli agenti, dato l’alto numero di furti in zona piazza Selinunte, si erano concentrate su negozio di prodotti surgelati in via Rembrandt 22, colpito già da tre rapine. Sabato 2 dicembre, poco prima della chiusura, il 48enne si è presentato nell’attività con il viso coperto da una sciarpa e con il cappuccio della felpa alzato. Stessa procedura di rapina delle altre volte: minaccia all’addetta alle vendite, che era sola, e presa dell’incasso. I Falchi della Squadra Mobile però, che erano appostati all’interno e fuori del locale, lo hanno placcato prima che riuscisse a fuggire, come si vede nel video delle telecamere di sorveglianza, diffuso dalla questura di Milano.

I precedenti

Il 48enne, che vive a pochi passi dal punto vendita, ha già precedenti per rapina, furto, minaccia e anche un tentato omicidio nel 1993. Il 27 gennaio 2021, riporta la testata, era già stato arrestato dai Falchi della Squadra Mobile per una rapina in una farmacia in piazza Monte Falterona. I poliziotti della Squadra Mobile stanno cercando di capire se sia anche l’autore di altri colpi commessi in zona, ovvero 14 rapine consumate dal mese di agosto e di cui 7 messe a segno solo nel mese di novembre.

