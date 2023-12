Tir di traverso sulla Milano-Torino per rapinare un portavalori: ladri in fuga

Questa mattina, lunedì 4 dicembre, una banda di ladri armati ha tentato di assaltare un portavalori sull’autostrada Milano-Torino. Il veicolo ha subito il blocco vicino al ponte sul Ticino, al confine tra Lombardia e Piemonte, nel Novarese. Il tentativo di rapina sarebbe avvenuto tramite un automezzo pesante messo di traverso lungo la carreggiata. Secondo quanto riporta Ansa, l’autista del camion è riuscito a evitare il blocco riuscendo a fuggire e a dare l’allarme. Sul posto la polizia stradale sta cercando di capire quante fossero le persone coinvolte nel tentato assalto, tuttora in fuga. L’episodio non risulta avere causato ferito, né tra le persone coinvolte (autista del portavalori e del furgone), né tra gli automobilisti in transito. L’A4 è ancora parzialmente bloccata in entrambe le direzione, con lunghe code. In direzione Torino l’autostrada è chiusa tra Marcallo-Mesero (Milano)e Novara Est, in direzione Milano tra A26 Biandrate (Novara) e Marcallo Mesero. Mentre una coda di circa 6 chilometri viene segnalata tra Novara Ovest e Marcallo Mesero in direzione del capoluogo lombardo.

