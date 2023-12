In Baviera vogliono vietare «il gender»

Il primo ministro bavarese Markus Soeder, leader della Csu, vuole vietare, a suo dire, il gender. Almeno nel suo Land. «Per la Baviera posso dire: da noi non ci sarà alcun gender obbligatorio. Al contrario: vieteremo il gender anche nelle scuole e nell’amministrazione pubblica», ha affermato Soeder nel suo primo comunicato governativo nella nuova legislatura nel parlamento regionale bavarese, riportato dal Der Spiegel. Allo stesso tempo, il primo ministro bavarese ha accusato la coalizione di governo di esagerare con progetti come la legalizzazione della cannabis, il gender e il diritto all’autodeterminazione. «Non abbiamo altri problemi in Germania?», ha sottolineato.

Leggi anche: