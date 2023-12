Strage Fidene, i sopravvissuti chiedono una medaglia d’oro per Elisabetta Silenzi e Silvio Paganini. «Siamo vivi grazie a loro»

L’appello è netto e chiaro. Ed è rivolto al prefetto di Roma e al sindaco della Capitale Roberto Gualtieri: un riconoscimento o una medaglia al valore per Elisabetta Silenzi e Silvio Paganini, vittime di Claudio Campiti, che l’11 dicembre 2022 uccise quattro donne a colpi di pistola durante una riunione del consorzio Valle Verde. Tra le quattro vittime c’è anche Elisabetta, che si gettò addosso al killer permettendo poi a Silvio Paganini di immobilizzarlo e disarmarlo. «Abbiamo deciso di chiedere un riconoscimento per entrambi – spiega a Fanpage la presidente del consorzio Bruna Martelli – ci sembra veramente il minimo dopo quello che è successo perché loro due hanno permesso a tutti noi di salvarci». Le richieste sono state inoltrate via pec quasi un mese fa. “Vi chiediamo di avviare questo iter, a nome di chi oggi non è più tra noi, ma che ha consentito a tanti di noi di poter scrivere questa lettera”, chiedono i consorziati. Mentre è in corso il processo a Campiti si avvicina l’anniversario della strage. Ci sarà una celebrazione commemorativa per le vittime nel parchetto vicino al gazebo dove è avvenuta la sparatoria, verranno piantati degli alberi da parte del comitato di quartiere. Invitato anche il sindaco Gualtieri. Nella speranza che un riconoscimento arrivi proprio in occasione della amara ricorrenza.

Leggi anche: