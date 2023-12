Il padre di Chiara Gualzetti, l’abbraccio in lacrime col papà di Giulia Cecchettin: «Ci sentiremo»

C’era anche Vincenzo Gualzetti ai funerali di Giulia Cecchettin nella basilica di Santa Giustina a Padova. Ci teneva a esserci lui che ha perso sua figlia nel giugno 2021, quando è stata uccisa a coltellate a 16 anni da un coetaneo a Monteveglio, in provincia di Bologna. Un anno dopo, Gualzetti ha perso sua moglie, scomparsa nel 2022 per un tumore. Tanti i legami che l’uomo sentiva con la vicenda di Giulia Cecchettin e soprattutto di suo padre. Per questo da giorni aveva espresso il desiderio di far sentire la propria solidarietà a Gino Cecchettin. E così ha fatto Vincenzo Gualzetti, che durante i funerali di Giulia ha lasciato all’improvviso il suo posto in chiesa, ha percorso a passo svelto la navata ed è andato ad abbracciare in lacrime Gino Cecchettin. Alla fine della cerimonia, ha poi spiegato il motivo del suo gesto: «Mi è venuto spontaneo. Giulia non meritava di morire, nessuno merita di perdere così una figlia». Tra Vincenzo Gualzetti e Gino Cecchettin è certamente nato un rapporto speciale. Tra loro si è scoperta anche una passione in comune per l’elettronica, come ha raccontato Gualzetti al Corriere. Dopo l’abbraccio commosso, i due potrebbero impegnarsi in attività in comune per sensibilizzare contro la violenza di genere. Di certo i due si terranno in contatto: «Ci siamo scambiati i numeri di telefono – ha spiegato Vincenzo Gualzetti – ci sentiremo».

