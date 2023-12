Marina Abramovich al funerale di Giulia Cecchettin? L’ennesima teoria del complotto sul fantomatico satanismo

L’artista serba naturalizzata statunitense non è satanista e non assomiglia affatto alla donna individuata dai complottisti

La famiglia di Giulia Cecchettin continua ad essere nel mirino dei complottisti. Dopo le infondate accuse di satanismo contro Elena, sorella della vittima, diversi utenti hanno cercato ulteriori fantomatiche connessioni per legare l’omicidio al “culto del Demonio”. Diverse condivisioni su Facebook riportano lo screenshot di un post Telegram in cui si sostiene la presenza di Marina Abramovich, accusata dai teorici del complotto e dalla setta QAnon di essere una “satanista”, seduta dietro la famiglia Cecchettin durante la celebrazione del funerale. Non si tratta affatto di lei.

La donna individuata dai complottisti non assomiglia a Marina Abramovich.

Le differenze fisiche tra le due donne risultano evidenti soprattutto nel naso e nelle labbra.

Marina Abramovich è accusata in maniera infondata dai complottisti di essere satanista.

Ecco un esempio di condivisione Facebook del contenuto complottista:

Lo screenshot nel post Facebook riprende quello di un account Instagram pubblicato il 7 dicembre 2023:

L’immagine condivisa dall’account Instagram risulta essere ripresa nei giorni successivi da svariati account social:

L’origine dal canale Telegram Infonesh

Il testo proviene da un canale Telegram chiamato Infonesh, condiviso su diversi gruppi e canali noti per la diffusione di bufale, antisemitismo e teorie del complotto di vario genere dalla Covid a quelle QAnon. Il post originale del 6 dicembre 2023 risulta rimosso, probabilmente a seguito dell’annuncio della famiglia di intraprendere azioni legali contro certi tipi di contenuti.

Marina Abramovich nel mirino dei complottisti

Marina Abramovich è una nota artista serba naturalizzata statunitense, diventata oggetto di teorie del complotto tipicamente QAnon. Da anni viene accusata di essere satanista a causa delle sue performance artistiche, presa di mira anche dai canali della disinformazione di estrema destra come InfoWars di Alex Jones. Quest’ultimo aveva sostenuto la teoria del complotto del Pizzagate, in cui Marina Abramovich viene collegata al fratello di John Podesta. Molti dei seguaci dei teorici del complotto l’hanno poi contattata via email per insultarla e minacciarla di morte.

Marina Abranivich con Lady Gaga, entrambe accusate di “satanismo” dai teorici del complotto e dai loro seguaci.

In un articolo del The Guardian del 2020, Marina spiega: «Sono un artista, non sono un satanista. Mi hanno cercato su Google e sono perfetto per adattarsi a una teoria della cospirazione». Nell’articolo si evidenzia che la stella a cinque punte presente nelle sue opere non fanno riferimento al “Demonio”, ma al Comunismo che aveva caratterizzato la sua infanzia.

La donna dietro la famiglia Cecchettin

La donna individuata dai complottisti viene ripresa dall’Agenzia Vista, da TGCom24 e Rai.

Marina Abramovich è una delle donne più conosciute a livello artistico, sarebbe stata subito notata dai numerosi media che hanno seguito il funerale. Confrontando le immagini con le fotografie più recenti dell’artista, la donna individuata non le somiglia affatto.

In questa foto scattata a Berlino il 30 novembre 2023, pubblicata su Getty da Picture Alliance, è possibile notare come il naso e le labbra siano decisamente diversi da quelle della donna indicata dai complottisti. Quest’ultima, inoltre, risulta più snella fisicamente rispetto all’artista.

Conclusioni

Secondo i complottisti, durante il funerale di Giulia Cecchettin si sarebbe presentata Marina Abramovich, indicata falsamente da certi ambienti di essere una “satanista”. Oltre ad essere un’accusa infondata nei confronti dell’artista, la donna individuata durante il funerale non le assomiglia affatto. La sua presenza sarebbe stata notata dai media che tenevano d’occhio non solo la famiglia Cecchettin, ma anche tutti i vip presenti durante la cerimonia.

