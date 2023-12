Giulia Cecchettin, l’Università di Padova ha deciso: il 2 febbraio sarà consegnata la sua laurea alla famiglia

Il 2 febbraio 2024 sarà consegnata la laurea in Ingegneria Biomedica di Giulia Cecchettin alla sua famiglia. Così ha deciso il Senato Accademico dell’Università di Padova approvandone la delibera. La 22enne di Vigonovo, vittima di femminicidio per mano del suo ex fidanzato reo confesso Filippo Turetta, doveva laurearsi lo scorso 16 novembre, pochi giorni prima di essere uccisa. Nei giorni scorsi, la rettrice Daniela Mapelli ha sottolineato «l’enorme commozione di tutto l’ateneo nel dare l’ultimo saluto a Giulia Cecchettin, nostra studentessa vittima di un efferato femminicidio». Sul fronte dell’istruzione, poco dopo il ritrovamento della 22enne si sono mobilitati anche il ministro Giuseppe Valditara, invitando studenti a docenti a rispettare un minuto di silenzio (ribaltato da molti in un minuto di rumore), e il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani che ha annunciato l’istituzione di borse studio dedicate a Cecchettin per gli studenti stranieri che vengono a studiare in Italia.

