No! Queste foto non mostrano il figlio di Soros e Lady Gaga a un evento satanista

Il nome di George Soros, per molti utenti del web, è ormai indissolubilmente legato a oscuri mondi sotterranei di pedofilia e satanismo. L’investitore è infatti diventato il simbolo delle élite globaliste e del loro potere. Per questo l’internet è alla continua ricerca di prove in grado di certificare la sua sconfinata malvagità. In questo caso, crede di averne rintracciata una nella foto che ritrarrebbe suo figlio a un evento di satanisti. Insieme alla pop-star Lady Gaga, che appare nelle vesti di una sommelier di sangue umano.

Diverse fotografie stanno circolando di recente in merito a un presunto evento satanico avvenuto nel 2013.

Una riprende il post del figlio di Soros che scrive “Devil’s Heaven”, un’altra sembra mostrare Lady Gaga mentre beve sangue umano.

Alex Soros nella didascalia del suo vecchio post non invocava il diavolo, ma citava il titolo dell’evento. Mentre Lady Gaga non sorseggiava sangue umano, ma miele.

Analisi

«Alex Soros, figlio di George Soros, ha postato su Instagram una sua foto mentre partecipava all’annuale rito satanista dello Spirit Cooking al Water Mill Centre Summer Benefit del 2013. Lo stesso evento a cui hanno partecipato Lady Gaga e Marina Abramović, Huma Abedin (aiutante e amante di Hillary Clinton). Da notare anche le scarpe rosse indossate dal giovane Soros. La foto ha come didascalia: “Devil’s heaven #tonightwedineinhell!”». Queste parole accompagnano una serie di foto, condivise su Facebook.

L’uomo presente in una delle immagini è effettivamente Alexander Soros, figlio del miliardario democratico George Soros. Nelle altre foto, vediamo strani corpi immersi nel sangue e la pop star Lady Gaga, che sembra addirittura intingere una posata nel contenitore del cadavere.

Il tutto alquanto macabro, non c’è dubbio. Ma non si tratta di un oscuro rituale satanista, bensì di un’esibizione artistica. Anche se le foto sono riemerse recentemente infiammando il web, la mostra a tinte dark avvenne 10 anni fa, nel 2013. In quell’anno, stelle del cinema e dell’arte di fama mondiale si riunirono negli Hamptons per l’annuale festa di beneficienza estiva organizzata dal Watermill Center: un centro per le arti e le discipline umanistiche fondato nel 1992 dall’artista e regista teatrale Robert Wilson. Come viene spiegato nel loro sito:

L’Annual Summer Benefit del Watermill Center celebra il lavoro di artisti internazionali attraverso una serata coinvolgente e dinamica. Descritto come “una foresta incantata” e “stravaganza di performance artistiche”, l’Annual Summer Benefit unisce i mondi dell’arte, del teatro, del design e della moda per raccogliere fondi a sostegno della nostra programmazione annuale.

Il tema della ventesima edizione, quella che ebbe luogo nel 2013, era proprio quello menzionato da Alex Soros nella descrizione del suo post: Devil’s Heaven, che secondo quanto spiegato dal New York Times all’epoca «comprendeva installazioni e spettacoli in tutto il parco, nonché aste dal vivo e silenziose che includevano più di 100 lotti di artisti importanti». E ancora: «Un mormorio ha attraversato la folla quando Marina Abramovic è entrata con nientemeno che Lady Gaga attaccata al braccio».

Le due, all’epoca buone amiche, hanno successivamente dato vita alla performance ritratta nella controversa fotografia. Ma non stavano bevendo davvero sangue: si tratta di una trovata per fare scalpore, forse una strategia per promuovere l’uscita dell’album della popstar, ARTPOP. Un testimone citato dal Daily Mail ha raccontato:

«C’era una bara con una donna completamente nuda che giaceva in quella che sembrava una pozza di sangue. Su un tavolo vicino c’era una fila di cucchiaini: nessuno li aveva toccati, perché nessuno sapeva a cosa servissero. Poi sono stati dati due cucchiai a Gaga e Marina… e Gaga ha immerso il cucchiaio proprio tra le gambe dell’artista e ne ha bevuto un sorso»

Si trattava di un’opera di Lisa Lozano chiamata Funerailles de miel. E, come il nome stesso preannuncia, consisteva nell’immersione di una donna nuda in una vasca di miele delle dimensioni di una bara.

Il riferimento che leggiamo nel testo allo «Spirit Cooking», infine, si riaggancia a un’altra teoria del complotto, sempre legata al presunto satanismo di Abramovich. Ma non è un rituale annuale che si svolge al Watermill Center. L’artista serba aveva infatti dato questo nome «una cena che aveva ospitato per un gruppo di benefattori nel suo istituto d’arte». La cena prendeva il nome da un libro del 1996 e da una performance del 1997, su cui aveva lavorato in precedenza. Il Museum of Modern Art ha descritto il libro come la raccolta di «una serie di ‘ricette afrodisiache’ che servono come istruzioni evocative per azioni o pensieri».

Conclusioni

Per quanto di dubbio gusto, l’evento a cui parteciparono nel 2013 Lady Gaga e il figlio di Soros non era un raduno satanico, ma un evento ricco di esibizioni artistiche. Alex Soros nella didascalia del suo vecchio post non invocava il diavolo, ma citava il titolo dell’evento. Mentre Lady Gaga non sorseggiava sangue umano, ma miele.

