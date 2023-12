Padova, 5 anni di Daspo per l’uomo che insultò l’arbitra: «Devi fare la fine di quella di Vigonovo»

Il questore di Padova Marco Odorisio ha emesso un Daspo nei confronti del 50enne che ha insultato un’arbitra augurandole di fare la fine di Giulia Cecchettin durante una partita di basket. Il 50enne residente a Camposampietro se l’era presa con la 17enne dandole della prostituta in più occasioni. Poi le ha detto: «Devi fare la stessa fine di quella di Vigonovo». Il tutto è accaduto il 3 dicembre scorso durante la partita di basket under 17 maschile Silver che si giocava tra Camin e Cittadella Brenta Gunners. Nell’occasione molti tifosi ospiti hanno rivolto insulti e offese all’arbitra. Dopo la querela del padre della ragazza è stato identificato il responsabile dell’invito al femminicidio. Che ora non potrà entrare negli stadi per cinque anni. Il 50enne è stato segnalato all’autorità giudiziaria per i reati di minaccia e diffamazione. Aggravati dall’aver agito nei confronti di una minore e durante una manifestazione sportiva.

