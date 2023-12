«Falla bere così stordisci la preda», arrivano le scuse di Antonella Clerici: «Battuta infelice, avrei dovuto dirlo subito» – Il video

Antonella Clerici ha chiesto scusa oggi in diretta al pubblico di È sempre mezzogiorno, su Rai 1, per la «battuta infelice» pronunciata nel corso della puntata di martedì 19 dicembre dallo chef Sergio Barzetti. «Quanto ne metto? Un bicchiere? E il resto cosa ne facciamo? Lo beviamo, nel frattempo. E da lì, da cosa nasce cosa», aveva scherzato in diretta Clerici davanti a una bottiglia di Prosecco. «E poi vai a fare una cosa importante: vai a stordire la preda», aveva risposto Barzetti. Causando nell’immediato risate in studio e una timida presa di distanza della conduttrice, ma sui social nelle ore seguenti un polverone. «Conosca Barzetti da tanto, è una persona al di sopra di ogni sospetto, ma quella battuta è stata molto infelice», ha ricostruito oggi Clerici in trasmissione. «Eravamo in diretta e l’ho detto subito ma forse non ho sottolineato abbastanza: mi dispiace e me ne scuso qui, a nome suo e di tutti noi, perché questa è casa mia ma anche di voi tutti». Incidente chiuso, almeno per la conduttrice Rai, che è tornata subito dopo ad occuparsi del piatto forte del programma: il menu del pranzo.

