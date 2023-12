No! Queste non sono auto elettriche bloccate nella neve in Germania o Repubblica Ceca

Decine di macchine incolonnate ferme lungo la strada. Immobili. Alcune parzialmente, altre completamente coperte di neve. L’ondata di freddo che ha colpito l’Europa nei primi giorni di dicembre del 2023 è stata sfruttata da molti utenti sui social per sostenere che quelle mostrate nell’immagine oggetto di verifica siano auto elettriche rimaste a batteria scarica a causa del freddo. Secondo quanto fanno intendere gli autori dei post, le foto sarebbero state scattate in Germania e Repubblica Ceca, colpite a inizio dicembre da copiose nevicate.

Per chi ha fretta:

Post virali sostengono che una foto mostri decine di auto elettriche bloccate senza batteria a causa del freddo in Germania o Repubblica Ceca.

Non si hanno riscontri in Germania o Repubblica Ceca.

L’immagine non è stata scattata in Germania o Repubblica Ceca, ma a Chicago.

Non è del 2023 ma del 2011.

È estremamente improbabile che nel 2011 anche solo una di quelle auto fosse elettrica.

Analisi

Vediamo lo screenshot di uno dei post oggetto di verifica. nella descrizione si legge:

Non so come commentare, è tutto troppo bello. Molte autostrade in Germania e Rep. Ceca sono bloccate a causa dei veicoli elettrici che si sono scaricati al freddo.Anche le auto normali sono bloccate tra veicoli elettrici.

Foto americana

Fatto sta che la foto non è stata scattata in Germania, né in Repubblica Ceca, dove non si riscontrano notizie a riguardo. Si tratta di uno scatto del fotografo Kichiro Sato per Associated Press. Risale al 2 febbraio 2011, quando su Chicago si abbatté «una tempesta di neve di proporzioni storiche». Decine di auto rimasero bloccate lungo la superstrada che si snoda lungo le sponde del lago Michigan. Ap non menziona l’alimentazione delle auto, ma è estremamente improbabile che anche solo una di esse fosse elettrica. Si consideri che nel 2022, negli Usa sono state vendute poco più di 900 mila auto elettriche.

La perdita di autonomia

Le vendite hanno portato la quota complessiva di veicoli elettrici nel Paese a circa l’1% del totale. Ma si tratta di numeri esplosi negli ultimi anni. Nel 2013 (non è stato possibile reperire i dati per il 2011) le auto elettriche vendute sono state meno di 100 mila. Infine, non è scorretto affermare che il freddo riduce l’autonomia delle auto elettriche, ma difficilmente queste si fermeranno in mezzo alla strada senza preavviso. Uno studio di Recurrent, specializzato nell’analisi delle performance delle batterie dei veicoli elettrici, sui principali modelli in vendita attualmente dimostra che la perdita di autonomia a zero gradi centigradi si aggira intorno al 30%. Lo stesso dato è citato anche da Cbc.

Conclusioni

Post virali sostengono che una foto mostri decine di auto elettriche bloccate senza batteria a causa del freddo in Germania o Repubblica Ceca. L’immagine non è stata scattata in Germania o Repubblica Ceca, ma a Chicago. Non è del 2023 ma del 2011. È estremamente improbabile che nel 2011 anche solo una di quelle auto fosse elettrica. La perdita di autonomia dei veicoli elettrici a zero gradi raggiunge circa il 30%, variando in base al modello. È estremamente improbabile che anche solo una delle auto mostrate fosse elettrica.

