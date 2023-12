Las Vegas, sparatoria nel campus universitario: «Molte persone coinvolte». L’assalitore è morto

Nel campus universitario della University of Nevada, a Las Vegas, c’è stata una sparatoria intorno alle 12 ora locale, quando in Italia erano le 21. È stata la polizia stessa a scrivere sui social di evitare l’area: «Stiamo rispondendo alle segnalazioni di un uomo armato nel campus dell’UNLV vicino alla BEAM Hall. Sembra che ci siano più vittime in questo momento. Si prega di evitare la zona e presto avremo maggiori informazioni». Non è ancora chiaro quante siano le persone coinvolte e quanto gravi le ferite riportate. In una comunicazione successiva, le forze dell’ordine hanno assicurato che hanno circondato la zona dove l’assalitore si è rifugiato: «L’assalitore è stato localizzato ed è deceduto». La sparatoria sarebbe avvenuta nella Frank and Estella Beam Hall, sede della Lee Business School, ma le autorità stanno verificando anche altre segnalazioni in altre zone del campus. Anche i responsabili del campus hanno chiesto a tutti gli studenti di rimanere al chiuso o di trovare rifugio.

