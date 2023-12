Fuori programma alla Scala, il sovrintendente sul palco: «Il tenore non sta bene». Ma Pertusi canta lo stesso e strega il pubblico della Prima

Prima alla Scala con fuori programma sul palco. Proprio prima dell’inizio dell’ultimo atto del Don Carlo, di fronte alla sala gremita, il sovrintendente del Teatro Dominique Meyer ha dovuto fare un eccezionale (letteralmente) ingresso sul palco. La ragione: il tenore Michele Pertusi, che interpreta la parte Filippo II, si è sentito poco bene subito prima di andare in scena. Un forte mal di gola che ha rischiato di far saltare tutto. Pertusi ha deciso di sfidare la malasorte e cantare lo stesso. Ma Meyer si è sentito in dovere di avvertire il pubblico della Scala del problema, chiedendo la comprensione degli spettatori. Di cui però sembra poi non esserci stato praticamente bisogno: nell’atto finale il tenore ha dato egregia prova di sé, raccogliendo fragorosi applausi della platea. E anche dal Palco Reale dove siedono, tra gli altri, il presidente del Senato Ignazio La Russa, la senatrice a vita Liliana Segre, i ministri Matteo Salvini. e Gennaro Sangiuliano, il sindaco di Milano Beppe Sala.

