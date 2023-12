In ginocchio, bendati e in mutande. Le immagini dei detenuti da Gaza, sotto il controllo di Israele, che fanno discutere

In rete circolano alcuni filmati in cui decine di uomini, inginocchiati e in mutande, indossano delle bende sugli occhi mentre sarebbero sotto il controllo dell’esercito israeliano. Le circostanze e le date esatte delle detenzioni non sono chiare, ma l’identità di alcuni detenuti è stata confermata da colleghi o familiari a testate straniere come la Bbc e la Cnn. Sia le Forze di Difesa Israeliane (IDF) che Hamas sono intervenuti sulle immagini, definite da molti decisamente inopportune e forti. Il portavoce dell’IDF Jonathan Conricus ha dichiarato alla CNN che gli uomini ritratti erano «membri di Hamas e sospetti». Ha detto che erano «senza vestiti per assicurarsi che non trasportassero esplosivi». Izzat al-Rishq, membro dell’ufficio politico di Hamas, ha invece accusato Israele di «sequestrare, perquisire in modo invasivo e spogliare» quello che lui definisce «un gruppo di civili palestinesi sfollati». L’ha definito un «crimine riprovevole» e ha esortato le organizzazioni per i diritti umani a intervenire. E a tal proposito Euro-Med Monitor ha ricevuto segnalazioni che le forze israeliane hanno lanciato campagne di arresti casuali e arbitrarie «contro gli sfollati, tra cui medici, accademici, giornalisti e uomini anziani». La CNN ha geo-localizzato alcune delle immagini a Beit Lahia, a nord di Gaza City. Secondo quanto ha aggiunto la Bbc alcuni degli uomini ripresi nei video sono stati rilasciati.

La denuncia di Al-Araby Al Jadeed: «Arrestato un nostro corrispondente»

In una dichiarazione la testata Al-Araby Al-Jadeed ha affermato che uno dei suoi corrispondenti e diversi membri della sua famiglia erano tra le persone detenute nelle immagini. Ha riferito che Diaa Al-Kahlout è stato arrestato dalle truppe israeliane sotto la minaccia delle armi e costretto a lasciare la figlia disabile, prima di essere presumibilmente spogliato e picchiato. «Oggi, giovedì, l’esercito di occupazione israeliano ha arrestato il giornalista e direttore dell’ufficio “The New Arab” a Gaza, il nostro collega Diaa Al-Kahlot, in Market Street a Beit Lahia, insieme a un gruppo di suoi fratelli, parenti e altri civili», riportano sul sito della testata.

