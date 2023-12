Guerra Israele-Hamas, Qatar: «Mediamo per nuova tregua e il rilascio degli ostaggi». L’Onu: «Si rischia una catastrofe umanitaria a Gaza»

Gli sforzi di mediazione per assicurare un nuovo cessate il fuoco a Gaza e per il rilascio di altri ostaggi detenuti da Hamas mirano a un risultato positivo: lo ha dichiarato il primo ministro del Qatar. «I nostri sforzi come Stato del Qatar, insieme ai nostri partner, continuano. Non ci arrenderemo», ha dichiarato lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman Al Thani al Doha Forum. Le parole del Qatar arrivano mentre l’Onu lancia l’allarme. «Stiamo correndo un serio rischio di collasso del sistema umanitario a Gaza, dove la situazione si sta rapidamente trasformando in una catastrofe con implicazioni potenzialmente irreversibili per i palestinesi nel loro complesso e per la pace e la sicurezza nella regione», ha detto oggi il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, sempre a Doha. Guterres ha inoltre deplorato la «paralisi» delle Nazioni Unite dicendosi dispiaciuto che il Consiglio di sicurezza non abbia votato a favore di un cessate il fuoco.

«Gaza inferno in terra»

Un cessate il fuoco è vitale per porre fine all’«inferno sulla Terra», ha inoltre precisato il capo dell’agenzia Onu per i rifugiati palestinesi (Unrwa), Philippe Lazzarini, al Forum di Doha (Qatar), riporta la Bbc. «La disumanizzazione dei palestinesi ha permesso alla comunità internazionale di sopportare i continui attacchi israeliani a Gaza», ha dichiarato Lazzarini, sottolineando che l’agenzia è sull’orlo del collasso. «Sicuramente la situazione peggiore che abbia mai visto. Le persone vengono all’Onu per chiedere protezione, ma anche la bandiera blu non è più protetta. La situazione ha raggiunto un carattere catastrofico».

Idf: colpiti nella notte 250 obiettivi

Le forze israeliane (Idf) confermano di aver attaccato in 24 ore oltre 250 obiettivi nella Striscia di Gaza, mentre proseguono gli scontri sul campo. Colpitinella notte anche una struttura di Hamas a Khan Younis e diversi tunnel. Lo riporta il Times of Israel.

