Combattimenti a Gaza City, Israele: «Arrestati 70 miliziani di Hamas» – Il video

Mentre nel nord e nel sud della Striscia continuano i combattimenti tra l’esercito israeliano e Hamas, le forze di difesa dello Stato ebraico hanno diffuso un video in cui mostrano un gruppo di miliziani arrendersi tra le macerie di Gaza City. «Sono stati arrestati più di 70 terroristi operativi», scrive l’esercito sui social, spiegando che i miliziani sono usciti armi in mano dall’ospedale Kamal Adwan, poggiandole in terra e consegnandosi alle forze israeliane. Prima della resa ci sarebbe stato uno scontro a fuoco con diverse vittime, e nella struttura oltre ai miliziani erano nascoste anche armi da fuoco. La guerra intanto rimane accesa anche fuori da Gaza City. A Khan Yunis, nella regione meridionale della Striscia, e a Jabalya, in quella settentrionale, unità speciali e squadre di paracadutisti hanno distrutto alcune infrastrutture militari di Hamas, postazioni di tiro e ingressi a tunnel sotterranei.

La taglia sui leader di Hamas

A Gaza sono stati distribuiti dei volantini in lingua araba nei quali si offre un compenso in cambio di informazioni utili a individuare e catturare alcuni dirigenti locali di Hamas. Si tratta di Yihia Sinwar, 400mila dollari, suo fratello Muhammad Sinwar, 300mila, Rafa Salameh, comandante militare di Khan Yunis, 200mila, e Mohammed Deif, comandante dell’ala militare di Hamas. In queste ore la Knesset ha approvato a maggioranza un aumento di bilancio per l’anno in corso per far fronte alle spese militari sostenute.

