Elena Cecchettin, il messaggio per la sorella Giulia su Instagram: ​«Un mese senza te, mi manchi»

«Un mese senza te, mi manchi». Elena Cecchettin ricorda così la sorella Giulia Cecchettin, uccisa per mano di Filippo Turetta esattamente un mese fa, l’11 novembre. Il pensiero è condiviso su Instagram, in una foto che ritrae Giulia.

Gino Cecchettin, padre della 22enne uccisa, ha presentato la prima querela per diffamazione per delle frasi apparse sui social. A renderlo noto il legale di fiducia Stefano Tigani che ha presentato la documentazione alla Polizia postale. «Ci giungono valanghe di segnalazioni di aggressioni sui social- ha dichiarato Tigani all’Ansa – e abbiamo deciso di intervenire con questa querela per arginare i cosiddetti “leoni da tastiera”, per il resto vedremo se investire direttamente del caso le forze dell’ordine». Quella di Gino Cecchettin è solo una delle querele presentate dalla famiglia di Giulia in questi giorni.

Leggi anche: