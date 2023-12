Nonna Natalina torna su TikTok dopo l’attacco hacker: il saluto ai fan (tra i quali anche Lady Gaga) con le tagliatelle – Il video

Duemila euro di riscatto, 500 euro in più per ogni giorno non pagato. Così gli hacker hanno rubato il profilo a Natalina Moroni, in arte Nonna Natalina, che su TikTok è una vera star con oltre 3 milioni di follower, e hanno preteso un pagamento. Nel suo appello a La Nazione, il nipote Luca Mercati raccontava l’accaduto e la denuncia ai carabinieri: «Mi tempestano di messaggi con richieste di pagamento di denaro, pena la cancellazione del profilo, sto segnalando invano da due giorni a TikTok il problema ma non ricevo alcun aiuto. È una violazione per la privacy gravissima». E l’88enne di Sansepolcro, nell’Aretino, che da anni intrattiene i suoi fan con le sue classiche ricette «della nonna», era stata molto chiara: «State certi che la vostra Nonna Natalina non molla e tornerà attiva su TikTok. Sono disposta a ripartire da zero piuttosto che cedere ai ricatti». Dopo alcuni giorni di tribolazioni, con la denuncia ai carabinieri e le continue richieste degli hacker mentre il profilo continuava a rimanere irraggiungibile, finalmente l’account è tornato a Nonna Natalina. E per festeggiare con i suoi fan, tra i quali ci sono tantissimi vip e anche un’insospettabile Lady Gaga – che pure ha origini siciliane -, la donna è tornata a fare una delle sue specialità, le tagliatelle fatte a mano.

