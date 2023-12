Papa Francesco e la preoccupazione sui pochi bambini in Italia: «Qui cagnolini al posto dei figli»

Tornano gli animali domestici nel mirino di Papa Francesco, che rilancia la sua preoccupazione per la natalità in Italia prendendosela ancora una volta con i proprietari di cani. In un discorso ai prefetti italiani, Bergoglio ha detto di essere preoccupato per la «poca natalità qui in Italia, non fanno figli». E «i cagnolini sono al posto dei figli» ribadisce il Papa, che rilancia un aneddoto già raccontato in passato: «Mi diceva uno dei miei segretari che andava per la piazza l’altro giorno: si è avvicinata una signora che aveva un carrello col bambino. Lui va per accarezzare il bambino… era un cagnolino! I cagnolini sono al posto dei figli. Pensate questo – dice Bergoglio – La responsabilità che gli italiani. Hanno di fare i figli per crescere e anche per ricevere i migranti come figli». Ai prefetti proprio sul tema dell’immigrazione ha ribadito: «I migranti aiutano, quando si inseriscono bene. L’Italia è una terra dove mancano i figli, e vengono i migranti», che andrebbero «ricevuti, accompagnati, promossi e integrati». L’aneddoto del passeggino con il cane era stato già raccontato dal Papa lo scorso maggio, con tanto di polemiche con gli animalisti, quando aveva rivelato anche del rimprovero fatto a una donna durante un’udienza. Quando era andato a salutare i fedeli, Bergoglio si era avvicinato a una signora. I due si sono salutati e lei a un certo punto aveva aperto la borda: «Me lo benedice il mio bambino?», le aveva chiesto la donna. «Era un cagnolino – aveva esclamato il Papa – Lì non ho avuto pazienza e l’ho sgridata: “Signora tanti bambini hanno fame e lei col cagnolino…”».

