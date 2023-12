Patrick Zaki canta Yesterday e la dedica a tutti i prigionieri politici – Il video

Il karaoke reporter di Radio Rock Dejan Cetnikovic ha intercettato Patrick Zaki e gli ha fatto cantare l’evergreen dei Beatles Yesterday. Zaki ha dedicato la canzone «a tutti i prigionieri politici». L’esecuzione non è intonatissima, come testimonia il video, ma alla fine Zaki la dedica ai prigionieri che aspettano di ascoltare la loro canzone preferita alla radio e che sono in galera «per aver espresso le loro opinioni».

