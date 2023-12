Atreju, lo “spot” del Tg1 per celebrare la kermesse dei giovani di FdI – Il video

Un ragazzo guerriero «in lotta contro il nulla», Atreju protagonista della Storia Infinita Michael Ende apre lo spot del Tg1 dedicato alla festa di Azione Giovani (sezione giovanile di Alleanza Nazionale) e oggi kermesse di Fratelli d’Italia. Un lungo servizio (celebrativo) andato in onda sul telegiornale di Rai Uno per promuovere l’evento in programma da giovedì a domenica presso Castel Sant’Angelo, a Roma, dove saranno presenti, tra gli altri, ministri ed esponenti di maggioranza. Ma anche Carlo Calenda, Luciano Spalletti, Matteo Renzi, Marco Minniti e un «mister X» il cui nome verrà svelato nelle prossime ore. In presenza anche il premier albanese Edi Rama e Rishi Sunak.

Ci sarà invece il leader di Vox, lo spagnolo Santiago Abascal, al centro delle polemiche dopo aver detto – in un’intervista al quotidiano argentino Clarin – che «Pedro Sanchez è un uomo senza principi: può calpestare le leggi e mettere a rischio l’unità nazionale. Verrà il momento in cui la gente vorrà impiccarlo per i piedi». I leader del Pd, Elly Schlein, e del M5S, Giuseppe Conte, non parteciperanno (Conte, dicono da Fratelli d’Italia, non è stato invitato). A condurre i giochi infatti sarà la premier Giorgia Meloni che nel 1998 ha dato il via alla festa dei giovani della destra, e ora, da premier, concluderà l’evento.

