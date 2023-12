Incidente ferroviario a Faenza, l’ad di Rfi era sul Frecciarossa. Trenitalia: «Non ha palesato la sua presenza sul treno»

A bordo del Frecciarossa che domenica si è scontrato con un regionale nei pressi di Faenza, sulla tratta Bologna-Rimini, c’era anche l’amministratore delegato di Rfi, Gianpiero Strisciuglio. La notizia della presenza, data in mattinata da il Manifesto, è stata confermata da Rete Ferroviaria Italiana che ha però precisato come l’ad non avrebbe avvertito Trenitalia della sua presenza sul treno. La società ha intanto fornito la sua versione della vicenda: «Un Frecciarossa che precedeva un treno Regionale è retrocesso per inerzia a bassa velocità in relazione alla pendenza della tratta e, nel retrocedere, ha urtato il Regionale che era regolarmente fermo al segnale rosso». Tuttavia, per il quotidiano, che cita alcune chat dei macchinisti, potrebbe esserci una versione diversa da quella emersa: «La presenza dell’ad di Rfi sull’Etr 600 avrebbe – scrivono i giornalisti Massimo Franchi e Linda Maggiori – portato a tentare di risolvere nel più breve tempo possibile il guasto con l’intervento della Sala operativa che avrebbe richiesto l’applicazione di una procedura che prevede un intervento agli organi esterni al treno: una particolare pressione che potrebbe aver indotto in errore il macchinista unico». Rfi nega, però, qualsiasi «coinvolgimento operativo» di Strisciuglio anche perché il manager «non ha palesato a Trenitalia la sua presenza sul treno».

