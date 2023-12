Morgan a processo per stalking e diffamazione, l’accusa della ex: «Insulti sui social dopo la fine della relazione»

È iniziato oggi al Tribunale di Lecco il processo a carico di Morgan, accusato dall’ex compagna di stalking e diffamazione. Come riporta il Giorno, la musicista 32enne aveva denunciato Marco Castoldi alla procura di Monza che aveva aperto le indagini. Il caso è poi passato a Lecco, dove la procura ha ottenuto il rinvio a giudizio, arrivando così all’inizio del procedimento davanti al giudice monocratico Martina Beggio. Il rapporto tra Morgan e la 32enne era iniziato con un’amicizia nel 2013, per finire nel 2020 con l’arrivo della pandemia di Covid. Con il primo lockdown la relazione è finita. Morgan però non avrebbe mai accettato la fine della storia con la donna, che all’epoca viveva a Merate, in provincia di Lecco. Secondo la denuncia della 32enne, Morgan l’avrebbe perseguitata con diversi messaggi sui profili social in cui la insultava con frasi volgari. La donna a quel punto avrebbe provato a bloccare ogni tipo di contatto, compreso Whatsapp. Su questo punto insiste però l’avvocata Maria Nirta che assiste il cantautore. Dopo averlo bloccato sui social «non poteva dunque commettere alcun reato di stalking». La prima udienza è stata fissata a fine febbraio.

