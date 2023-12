Morgan, il grande deluso da Giorgia Meloni: «Per lei mi sono esposto ovunque, ma non mi ha mai chiamato»

L’ha sempre elevata e sostenuta mediaticamente, ma ora Morgan si dice deluso dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. All’indomani dalla fine di Atreju 2023, l’evento organizzato dai giovani di Fratelli d’Italia, il cantautore affida un lungo sfogo sulla sua chat “conferenza stampa”. «Due estati fa durante la campagna elettorale per le primarie ho chiesto all’allora leader dell’opposizione Meloni se fosse interessata a rilanciare la cultura in questo Paese, se avesse voglia di investire in progetti culturali per risollevare dalla stasi culturale ed artistica l’Italia, per nobilitare il mondo dell’economia e opporsi all’analfabetismo funzionale come metodologia dell’industria e della deriva scellerata del pensiero unico, visto che la sinistra allora al governo andava proprio nella direzione di aderire alla ‘cancel culture‘ che avrebbe abbassato di molto il livello culturale di questa nazione, involgarendola, incattivendola, chiudendo le porte alla diversità di pensiero e alle alternative, come di fatto avviene», scrive Morgan.

«Mi sono esposto tantissimo»

Stando al suo racconto, la premier allora si sarebbe detta d’accordo con la sua visione e aperta ad andare in questa direzione. Data l’apertura, Morgan le disse che avrebbe ricambiato appoggiandola mediaticamente. «Così ho fatto. Mi sono esposto ovunque, ragionando, comunicando, esprimendo pensieri e idee in suo supporto per mesi», chiosa il cantante ribadendo a più riprese di essere stato di parola. Precisando di non essere un uomo di destra, ma semplicemente interessato al benessere di tutti. Qualcosa, però, è andato storto: non ha ricevuto il supporto che sperava.

L’annuncio di Morgan

«Le elezioni sono andate a suo favore, è diventata capo del governo. Io sono stato di parola purtroppo lei no. Non mi è stata data la possibilità di proporre progetti, altro che incarichi, nemmeno la parola. Non ho avuto nessuna facoltà di azione né sono stato interpellato mai. Solo una grande presa in giro, nessun progetto, nessun cambiamento», prosegue Morgan. Da qui, l’annuncio dell’ex Blue Vertigo: «Ho deciso di togliere il mio appoggio mediatico, per quanto possa contare l’opinione di uno che non ha nulla da perdere perché non ha avuto nulla».

