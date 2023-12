Il rompicapo di Morgan per il suo compleanno: «Questo è il mio numero di telefono: chi indovina mi faccia gli auguri»

Morgan compie 51 anni. E per l’occasione, ha deciso di festeggiare coinvolgendo i suoi fan in un piccolo indovinello. Sul proprio profilo Instagram, l’ex frontman dei Bluvertigo ha pubblicato il suo numero di telefono con tre cifre mancanti, invitando i suoi follower a capire qual è la combinazione finale così da potergli fare gli auguri con un messaggio. «3-12-72 nascevo io. 51 anni fa. Se indovinate la combinazione delle tre cifre mancanti fatemi gli auguri. Il mio numero è 377_629_3_», scrive Morgan omettendo tre cifre dal suo numero di telefono. Un bell’indizio, certo, ma per completare correttamente il numero restano 1.000 possibili combinazioni. Ecco che allora il giudice di X Factor offre qualche altro suggerimento ai propri fan: «Vi facilito l’esercizio restringendo il campo a 10 al quadrato come se fossero due le cifre mancanti perché vi rivelo che la terza è la somma delle prime due, anzi considerato che da 5 in su non si può ottenere un numero tra 0 e 9 si riduce ulteriormente. Quindi anziché 10 alla seconda abbiamo 54 combinazioni in tutto», scrive l’artista. Nella sezione commenti si legge un po’ di tutto. «Le ho provate tutte, ma nessun numero ha Whatsapp», giura un’utente. Ma c’è anche chi pensa di aver indovinato: «Ti ho appena scritto, dai un occhio», scrive un altro. In molti invece hanno deciso di non provarci neanche: «Faccio talmente ca*are in matematica e con i numeri che… Auguri!».

Foto di copertina: ANSA/Mourad Balti Touati | Morgan durante il photocall per la nuova stagione di X Factor a Milano (24 ottobre 2023)

