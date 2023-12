Fiorenza Rancilio trovata morta con una ferita alla testa, il figlio in casa con lei: portato in ospedale in stato di shock

Il 35enne è stato sentito dagli inquirenti. Avrebbe assunto psicofarmaci nelle ore precedenti alla morte della madre. Il giallo in un attico in centro a Milano

È stato portato in ospedale il figlio di Fiorenza Rancillo, la 73enne trovata morta nella sua casa in via Crocefisso a Milano, poco distante dalle Colonne di San Lorenzo. Il 35enne si trovava nell’attico con sua madre quando i carabinieri hanno trovato il corpo senza vita della donna con profonde ferite alla testa. L’uomo è stato sentito dagli inquirenti ed è stato poi portato in ospedale in stato di shock. Poche ore prima, secondo il Corriere, aveva assunto psicofarmaci. L’indagine al momento procede con l’ipotesi di omicidio. Ad avvertire i carabinieri sarebbe stato il custode del palazzo. Quando i militari sono arrivati all’ingresso dell’attico in cui viveva la donna, la porta di ingresso sarebbe stata trovata chiusa dall’interno.

Chi era Fiorenza Rancilio

Fiorenza Rancillio si occupava della gestione degli immobili ereditati dal padre Gervaso, che dopo un periodo in Francia era tornato a Milano, dove ha costruito interi quartieri nell’hinterland milanese. L’imprenditore insieme a suo figlio era stato circondato da un commando di otto persone la mattina del 2 ottobre 1978. Il 26enne architetto venne sequestrato e il suo corpo non è stato più ritrovato. Stando alle rivelazioni di alcuni collaboratori di giustizia, il ragazzo era stato ucciso dai suoi sequestratori dopo aver tentato di scappare. Fiorenza Rancilio non aveva alcun legame di parentela invece con Roberto Rancilio, che aveva fondato la Rancilio Group, azienda che produce macchine professionali per il caffè.

