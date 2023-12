«Farai la fine di Giulia Cecchettin»: l’uomo arrestato per maltrattamenti sulla figlia della compagna a Vercelli

La polizia di Vercelli ha arrestato e portato in carcere un uomo di 65 anni con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. A denunciarlo la figlia della compagna, che ha raccontato di subire abusi dall’età di 12 anni. Prima con attenzioni, poi con atti sempre più violenti. In quest’ultimo periodo l’uomo avrebbe colpito più volte la ragazza, minacciandola di farle fare «la fine di Giulia Cecchettin». L’uomo è stato portato nella casa circondariale di Vercelli in attesa dell’udienza davanti al Giudice delle indagini preliminari.

