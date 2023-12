Il pronostico di Conte sul Mes: «Meloni lo voterà con Pd, Renzi e Forza Italia»

Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte annuncia che non voterà il Meccanismo Europeo di Stabilità. Anche se il suo governo lo ha approvato all’epoca. Conte in un’intervista a Il Foglio pronostica invece che l’approvazione arriverà con i voti dell’opposizione: «Ma le pare che voterò il Mes? Il Mes se lo voterà Meloni. Con il Pd, Italia Viva e Forza Italia», dice, escludendo dal perimetro del centrodestra la Lega. Quanto alla premier, secondo Conte «è in enorme difficoltà, ha capito che cosa significhi governare e la sua proverbiale coerenza sta facendo acqua da tutte le parti. Quando va in Europa sembra che stia in giro per i mercatini di Natale». Sulla ratifica, secondo il leader grillino, «è la maggioranza che deve prendere una decisione. E non deve prendere in giro gli italiani. Governa Meloni: vediamo quanto è coerente», Mentre «all’opposizione deve fare i conti con noi e con me».

Leggi anche: